У Польщі перекинувся автобус з українцями

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Автобус сполученням Щецін-Чернівці впав у рів та перекинувся на бік

У Польщі, у Лудзькому воєводстві, автобус міжнародного сполучення, яким подорожували іноземці, в основному громадяни України, впав у рів та перекинувся на бік, – передає «Польське радіо».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю ввечері між транспортними розв’язками міст Зґєж та Стрикув на 353 кілометрі автостради A2, на смузі руху у напрямку Варшави.

Автобус їхав зі Щеціна до Чернівців. Ним подорожувало 28 осіб. «Усі вони іноземці, здебільшого українці», - сказав штабний сержант Роберт Боровський з поліції у місті Зґєж.

Він зазначив, що за нез’ясованих причин автобус з’їхав у смугу зелених насаджень, впав у рів та перекинувся на бік. Пасажири самостійно вийшли з транспортного засобу. Унаслідок інциденту постраждала одна особа. Їй надали допомогу на місці.