У Польщі заявили про інформаційні атаки Росії
Росія маніпулює іміджем Польщі з тим, щоб виставити її країною, яка постійно створює проблеми в Європі, зазначив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі
Про це заявив у інтерв'ю порталу cyberdefence24.pl Станіслав Жарин, прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі.
За твердженням прес-секретаря, дії Москви представляють найбільшу загрозу для Варшави.
За його словами, Росія маніпулює іміджем Польщі з тим, щоб виставити її країною, яка постійно створює проблеми в Європі.
Він зазначив, що дезінформація – це частина «широкого спектра заходів», які Росія використовує проти Польщі. Прес-секретар заявив, що йдеться про розвідувальну діяльність Москви, її дії у фінансовій та енергетичній сферах, а також військові провокації та агресивну дипломатію.
«Окрема тема– це хакерські атаки»,– додав він.
Він додав, що російська сторона використовує різні агресивні методи, щоб зміцнити власні інтереси в Центральній і Східній Європі та зберегти енергетичне та політичне панування.