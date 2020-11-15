У Польщі заявили про інформаційні атаки Росії

Росія маніпулює іміджем Польщі з тим, щоб виставити її країною, яка постійно створює проблеми в Європі, зазначив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі

Росія проводить інформаційні кампанії, спрямовані проти Польщі. Москва використовує для цього безліч багатомовних каналів зв'язку.

Про це заявив у інтерв'ю порталу cyberdefence24.pl Станіслав Жарин, прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі.

За твердженням прес-секретаря, дії Москви представляють найбільшу загрозу для Варшави.

За його словами, Росія маніпулює іміджем Польщі з тим, щоб виставити її країною, яка постійно створює проблеми в Європі.

Він зазначив, що дезінформація – це частина «широкого спектра заходів», які Росія використовує проти Польщі. Прес-секретар заявив, що йдеться про розвідувальну діяльність Москви, її дії у фінансовій та енергетичній сферах, а також військові провокації та агресивну дипломатію.

«Окрема тема– це хакерські атаки»,– додав він.

Він додав, що російська сторона використовує різні агресивні методи, щоб зміцнити власні інтереси в Центральній і Східній Європі та зберегти енергетичне та політичне панування.