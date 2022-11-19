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У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео)
У будинку сталося обвалення з п’ятого по перший поверх
фото: скріншот із відео

Частина будинку на Сахаліні обрушилася через вибух газу

У місті Тимівськ на Сахаліні (Росія) стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, у результаті чого відбулося обвалення з п’ятого по перший поверх. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомила пресслужба МНС РФ, за попередньою версією, стався вибух побутового газу.

Будинок не був газифікований. Причини вибуху з'ясовуються.

Фахівці розпочали розбір завалів будинку у Тимівському. На місці працює 10 одиниць техніки та 30 осіб.

Як заявив губернатор регіону Лімаренко, наразі з-під завалів будинку витягли тіла трьох загиблих жителів.

У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео) фото 1
У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео) фото 2

Розбір завалів і пошук людей триває.

Теги: вибух росія будинок

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