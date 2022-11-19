У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео)

У будинку сталося обвалення з п’ятого по перший поверх

Частина будинку на Сахаліні обрушилася через вибух газу

У місті Тимівськ на Сахаліні (Росія) стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, у результаті чого відбулося обвалення з п’ятого по перший поверх. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомила пресслужба МНС РФ, за попередньою версією, стався вибух побутового газу.

Будинок не був газифікований. Причини вибуху з'ясовуються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фахівці розпочали розбір завалів будинку у Тимівському. На місці працює 10 одиниць техніки та 30 осіб.

Як заявив губернатор регіону Лімаренко, наразі з-під завалів будинку витягли тіла трьох загиблих жителів.

Розбір завалів і пошук людей триває.

Будь ласка, читайте текст після реклами