  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії трьох школярів звинуватили в тероризмі через плани «підірвати» будівлю ФСБ в Minecraft

    • Розсилка

    У підлітків силовики забрали телефони. З листування з’ясувалося, що ті побудували в Minecraft будівлю ФСБ і хотіли її «підірвати».

    Трьох дев’ятикласників з міста Канськ Красноярського краю Росії звинуватили у створені терористичної організації через плани «підірвати» будівлю Федеральної служби безпеки РФ в грі Minecraft.

    Про це повідомляє Baza.

    За інформацією видання, 14-річних підлітків затримали влітку 2020 року після того, як вони розклеїли в Канську листівки в підтримку аспіранта Московського державного університету Азата Міфтахова. Його арештували в лютому 2019 року і звинуватили у нападі на офіс партії Путіна «Єдина Росія». Чоловік свою провину не визнає. Одну з листівок школярі наклеїли на будівлю ФСБ, пише Baza.

    У підлітків силовики забрали телефони. З листування з’ясувалося, що ті побудували в Minecraft будівлю ФСБ і хотіли її «підірвати».

    Портал NGS24 з посиланням на джерело пише, що підлітки, за версією слідства, хотіли підірвати справжню будівлю спецслужби і у них нібито знайшли вибухівку.

    Двоє школярів провину визнали, їх помістили під домашній арешт. Третій підліток відмовився визнавати себе винним, його направили в СІЗО, зазначає Baza.

    Водночас сім’ї підлітків говорять, що визнали вони свою провину «на вимогу слідчих».

    Теги: ФСБ партії школярі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies