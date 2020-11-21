У Росії трьох школярів звинуватили в тероризмі через плани «підірвати» будівлю ФСБ в Minecraft

У підлітків силовики забрали телефони. З листування з’ясувалося, що ті побудували в Minecraft будівлю ФСБ і хотіли її «підірвати».

Трьох дев’ятикласників з міста Канськ Красноярського краю Росії звинуватили у створені терористичної організації через плани «підірвати» будівлю Федеральної служби безпеки РФ в грі Minecraft.

Про це повідомляє Baza.

За інформацією видання, 14-річних підлітків затримали влітку 2020 року після того, як вони розклеїли в Канську листівки в підтримку аспіранта Московського державного університету Азата Міфтахова. Його арештували в лютому 2019 року і звинуватили у нападі на офіс партії Путіна «Єдина Росія». Чоловік свою провину не визнає. Одну з листівок школярі наклеїли на будівлю ФСБ, пише Baza.

У підлітків силовики забрали телефони. З листування з’ясувалося, що ті побудували в Minecraft будівлю ФСБ і хотіли її «підірвати».

Портал NGS24 з посиланням на джерело пише, що підлітки, за версією слідства, хотіли підірвати справжню будівлю спецслужби і у них нібито знайшли вибухівку.

Двоє школярів провину визнали, їх помістили під домашній арешт. Третій підліток відмовився визнавати себе винним, його направили в СІЗО, зазначає Baza.

Водночас сім’ї підлітків говорять, що визнали вони свою провину «на вимогу слідчих».