У Росії вперше засудили до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками

Загалом у резонансній справі проходили 15 громадян Таджикистану

Московський обласний суд засудив обвинуваченого у справі про торгівлю наркотиками до довічного терміну, передає «Медуза». Це перший випадок в новітній історії Росії, протягом останніх семи років таке покарання застосовували тільки за вбивство. Таким чином, суд задовольнив запит держобвинувачення про довічне ув'язнення чоловіка.



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Загалом у резонансній справі проходили 15 громадян Таджикистану

Московський обласний суд засудив обвинуваченого у справі про торгівлю наркотиками до довічного терміну, передає «Медуза». Це перший випадок в новітній історії Росії, протягом останніх семи років таке покарання застосовували тільки за вбивство.

Таким чином, суд задовольнив запит держобвинувачення про довічне ув'язнення чоловіка. Засудженого звуть Шералі Табаров, він з Таджикистану і буде відбувати довічний термін в колонії особливого режиму.

За версією слідства, з 2012 по 2015 роки Табаров з групою з 15 осіб ввіз в Росію 600 кілограмів героїну і кілька центнерів марихуани. Інші причетні до справи отримали від 6 до 25 років суворого режиму за незаконний збут наркотиків, організацію злочинного співтовариства і контрабанду.

У 2003 році суд Ульянівської області засудив Табарова до 10 років за збут наркотиків. Після звільнення і екстрадиції на батьківщину він знову почав організовувати поставки героїну з Афганістану до Росії, впевнені в прокуратурі.