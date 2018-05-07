У Румунії медики провели попереджувальний страйк

Протестувальники вимагають підвищити зарплату всім категоріям медичних працівників

Медики Румунії провели в понеділок, 7 травня, двогодинний попереджувальний страйк. У ньому взяли участь близько 75% медичного персоналу країни. Про це заявив віце-голова профспілки медичних працівників «Санітас» Юліан Поп, повідомляє «Укрінформ». «Вимога лікарів залишається незмінною: збільшення заробітної плати не



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Протестувальники вимагають підвищити зарплату всім категоріям медичних працівників

Медики Румунії провели в понеділок, 7 травня, двогодинний попереджувальний страйк. У ньому взяли участь близько 75% медичного персоналу країни.

Про це заявив віце-голова профспілки медичних працівників «Санітас» Юліан Поп, повідомляє «Укрінформ».

«Вимога лікарів залишається незмінною: збільшення заробітної плати не лише окремим категоріям лікарів, а всім медичним працівникам. Інакше, ми залишаємо за собою право оголосити 11 травня загальнонаціональний страйк лікарів», - заявив Поп.

За його словами, під час попереджувального страйку, який завершився об 11 годині, група протестувальників провела переговори з міністром охорони здоров'я Соріною Пінтя. Про їхні результати не повідомляється.

Поп також зазначив, що на час страйку 25% медичного персоналу залишилися в лікарнях і поліклініках для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам.