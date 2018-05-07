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    У Румунії медики провели попереджувальний страйк

    Протестувальники вимагають підвищити зарплату всім категоріям медичних працівників
    Медики Румунії провели в понеділок, 7 травня, двогодинний попереджувальний страйк. У ньому взяли участь близько 75% медичного персоналу країни. Про це заявив віце-голова профспілки медичних працівників «Санітас» Юліан Поп, повідомляє «Укрінформ». «Вимога лікарів залишається незмінною: збільшення заробітної плати не
    • Сьогодні, 12:57
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    Протестувальники вимагають підвищити зарплату всім категоріям медичних працівників

    Медики Румунії провели в понеділок, 7 травня, двогодинний попереджувальний страйк. У ньому взяли участь близько 75% медичного персоналу країни.

    Про це заявив віце-голова профспілки медичних працівників «Санітас» Юліан Поп, повідомляє «Укрінформ».

    «Вимога лікарів залишається незмінною: збільшення заробітної плати не лише окремим категоріям лікарів, а всім медичним працівникам. Інакше, ми залишаємо за собою право оголосити 11 травня загальнонаціональний страйк лікарів», - заявив Поп. 

    За його словами, під час попереджувального страйку, який завершився об 11 годині, група протестувальників провела переговори з міністром охорони здоров'я Соріною Пінтя. Про їхні результати не повідомляється. 

    Поп також зазначив, що на час страйку 25% медичного персоналу залишилися в лікарнях і поліклініках для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам.

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