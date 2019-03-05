У Румунії оголосили «жовтий код» через сильні пориви вітру



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У Київській області вночі 8 березня місцями пориви 15-20 м / с

Очікуються пориви вітру з інтенсивністю до 100 км/год

У Румунії через сильні вітри оголошений «жовтий код» метеорологічного попередження. Про це повідомляє Національне метеорологічне управління (NMA).

Як зазначається, попередження стосується майже всіх округів країни.

«Очікуються пориви вітру з інтенсивністю до 100 км/год. У Бухаресті швидкість вітряних поривів досягає 55-60 км/год», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Київській області вночі 8 березня місцями пориви 15-20 м / с.

Синоптики підкреслили, що в регіоні 9 - 10 березня невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 1-6 ° тепла; вдень 9 березня 8-13 °, 10 березня 5-10 ° тепла.

Нагадаємо, в наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг.