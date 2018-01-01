У Словаччині машина протаранила групу дітей, більше десяти постраждалих
- Сьогодні, 19:29
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За попередніми даними, наїзд був не навмисний
На північному сході Словаччини поряд з містом Попрад легковий автомобіль врізався у велику групу дітей різного віку. Про це повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію.
Поліція вважає, що наїзд не був навмисним, автомобіль, ймовірно, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня тяжкості отримали 12 дітей. З них двоє з них знаходяться у важкому стані, п'ять отримали травми середньої тяжкості і ще п'ять легкі поранення.
Наразі всі постраждалі перебувають у лікарнях Попрадського району.
Водій автомобіля в ДТП не постраждав. Відзначається, що він не був п'яний.
Поліція розслідує інцидент.