  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Словаччині машина протаранила групу дітей, більше десяти постраждалих

    За попередніми даними, наїзд був не навмисний
    На північному сході Словаччини поряд з містом Попрад легковий автомобіль врізався у велику групу дітей різного віку. Про це повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію. Поліція вважає, що наїзд не був навмисним, автомобіль, ймовірно, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз. В результаті
    • Сьогодні, 19:29
    • Розсилка

    За попередніми даними, наїзд був не навмисний

    На північному сході Словаччини поряд з містом Попрад легковий автомобіль врізався у велику групу дітей різного віку. Про це повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію.

    Поліція вважає, що наїзд не був навмисним, автомобіль, ймовірно, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз.

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня тяжкості отримали 12 дітей. З них двоє з них знаходяться у важкому стані, п'ять отримали травми середньої тяжкості і ще п'ять легкі поранення. 

    Наразі всі постраждалі перебувають у лікарнях Попрадського району.

    Водій автомобіля в ДТП не постраждав. Відзначається, що він не був п'яний.
    Поліція розслідує інцидент.

    ДТП діти Словаччина автомобіль розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ