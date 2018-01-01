У Словаччині машина протаранила групу дітей, більше десяти постраждалих

За попередніми даними, наїзд був не навмисний

На північному сході Словаччини поряд з містом Попрад легковий автомобіль врізався у велику групу дітей різного віку. Про це повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію. Поліція вважає, що наїзд не був навмисним, автомобіль, ймовірно, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз. В результаті



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За попередніми даними, наїзд був не навмисний

На північному сході Словаччини поряд з містом Попрад легковий автомобіль врізався у велику групу дітей різного віку. Про це повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію.

Поліція вважає, що наїзд не був навмисним, автомобіль, ймовірно, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня тяжкості отримали 12 дітей. З них двоє з них знаходяться у важкому стані, п'ять отримали травми середньої тяжкості і ще п'ять легкі поранення.

Наразі всі постраждалі перебувають у лікарнях Попрадського району.

Водій автомобіля в ДТП не постраждав. Відзначається, що він не був п'яний.

Поліція розслідує інцидент.