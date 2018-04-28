У Словаччині продовжуються протести через вбивство журналіста

Тисячі словаків вийшли на вулиці з вимогою дострокових виборів

Після вбивства журналіста, який розслідував зв'язки представників влади Словаччини з італійською мафією, словацькі демонстранти домагаються проведення позачергових виборів Через два місяці після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка тисячі людей знову вийшли ввечері в п'ятницю, 27 квітня, в Братиславі на антиурядову



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Тисячі словаків вийшли на вулиці з вимогою дострокових виборів

Після вбивства журналіста, який розслідував зв'язки представників влади Словаччини з італійською мафією, словацькі демонстранти домагаються проведення позачергових виборів

Через два місяці після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка тисячі людей знову вийшли ввечері в п'ятницю, 27 квітня, в Братиславі на антиурядову демонстрацію. За даними ЗМІ, в акції взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Головна вимога маніфестантів - проведення дострокових виборів. Уже зробленої заміни декількох членів уряду недостатньо, щоб повернути довіру населення до державних інституцій, заявили організатори, якими виступили ряд громадських ініціатив. За їхньою інформацією, петицію про проведення дострокових виборів вже підписали 80 тисяч словаків, підписи збирали і на нинішній демонстрації. Чергові парламентські вибори повинні пройти лише через два роки.

Хвиля протестів в Словаччині піднялася після того, як 25 лютого був застрелений журналіст-розслідувач Ян Куціяк і його наречена. В одному зі своїх останніх матеріалів, який був опублікований вже після вбивства, Куціяк звинуватив наближених прем'єр-міністра Роберта Фіцо в тісних зв'язках з італійськими підприємцями, які, в свою чергу, були пов'язані з мафією. Фіцо відкинув ці звинувачення.

Після масових протестів в країні у відставку пішли сам Фіцо, два його помічника, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури, який формально курирує журналістів в країні.

Джерело: Deutsche Welle