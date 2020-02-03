У Сомалі оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани
Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років
Міністерство сільського господарства Сомалі оголосили надзвичайний стан в країні у зв'язку з нашестям сарани.
Про це повідомляє BBC News.
У цьому році Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років. Популяція сарани розрослася після недавніх злив. Є побоювання, що проблему можуть не встигнути вирішити до початку збору врожаю в квітні.
Комахи вже дісталися до Кенії. За даними агентства Associated Press, ситуація виявилася найскладнішою за останні 70 років.
Поки що лише п'ять літаків задіяно у розпилення інсектицидів.
Надзвичайні події