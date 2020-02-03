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    У світі

    У Сомалі оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани

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    У Сомалі оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани

    Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років

    Міністерство сільського господарства Сомалі оголосили надзвичайний стан в країні у зв'язку з нашестям сарани.

    Про це повідомляє BBC News.

    У цьому році Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років. Популяція сарани розрослася після недавніх злив. Є побоювання, що проблему можуть не встигнути вирішити до початку збору врожаю в квітні.

    Комахи вже дісталися до Кенії. За даними агентства Associated Press, ситуація виявилася найскладнішою за останні 70 років.

    Поки що лише п'ять літаків задіяно у розпилення інсектицидів.

    Надзвичайні події

    надзвичайний стан Сомалі
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