У Сомалі оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани



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Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років

Міністерство сільського господарства Сомалі оголосили надзвичайний стан в країні у зв'язку з нашестям сарани.

Про це повідомляє BBC News.

У цьому році Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років. Популяція сарани розрослася після недавніх злив. Є побоювання, що проблему можуть не встигнути вирішити до початку збору врожаю в квітні.

Комахи вже дісталися до Кенії. За даними агентства Associated Press, ситуація виявилася найскладнішою за останні 70 років.

Поки що лише п'ять літаків задіяно у розпилення інсектицидів.

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