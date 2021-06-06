У США 8-річний хлопчик повісився через булінг у школі, його сім'ї виплатять $3 млн

Габріель повернувся додому після чергових цькувань і повісився у своїй кімнаті

Судовий процес тривав два роки

У США шкільний округ штату Огайо виплатить 3 мільйони доларів родині 8-річного Габріеля Тайя, який наклав на себе руки через булінг з боку дітей. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що третьокласник вчився у початковій школі Карсона в місті Цинциннаті. 26 січня 2017 року хлопчик повернувся додому після чергових цькувань і повісився у своїй кімнаті.

За даними слідства, 24 січня 2017 року один із учнів побив Габріеля у шкільному туалеті. Дитина «понад сім хвилин залишалася на підлозі непритомною, поки інші учні насміхалися над ним і штовхали ногами». Це зафіксували камери відеоспостереження.

Через два дні на Габріеля знову напали у вбиральні навчального закладу. Після цього він скоїв самогубство.

Батьки третьокласника подали позов до суду, звинувативши керівництво і співробітників школи у «свідомій байдужості« та приховуванні інформації щодо булінгу, якому піддавався їхній син.

Судовий процес тривав два роки і в п'ятницю, 4 червня, шкільний округ погодився виплатити компенсацію. Освітня рада державних шкіл в Цинциннаті (CPS) має схвалити відповідну угоду в понеділок.

Окрім компенсації, угода також містить заклик до впровадження реформ у боротьбі з булінгом, зокрема до навчання персоналу, зусиль з виявлення винуватців і жертв цькувань, покращення можливості шкільних медсестер повідомляти про випадки знущань і застосування «принципів відновного правосуддя» щодо учнів, які беруть участь в булінгу.

Відповідно до угоди, CPS і Герхардстайн зустрічатимуться двічі на рік впродовж наступних двох років для спостереження за ходом реформ.

Окрім того, у початковій школі Карсона з'явиться меморіал пам'яті Габріеля Тайя.