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    У світі

    У США чотири людини загинули під час захоплення заручників

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    У США чотири людини загинули під час захоплення заручників

    Зловмисник утримував заручників у житловому будинку близько 12 годин

    В американському місті Клінтон у штаті Міссісіпі невідомий чоловік у суботу взяв у заручники кількох людей, четверо з них загинули.

    Про це повідомила газета The Washington Post у суботу, 16 лютого.

    За попередніми даними, причиною інциденту став побутовий конфлікт. Зловмисник утримував заручників у житловому будинку близько 12 годин.

    При цьому поліції вдалося звільнити двох дітей за кілька годин до того, як ситуація завершилася.

    Підозрюваного взято під варту.

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