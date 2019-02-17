У США чотири людини загинули під час захоплення заручників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник утримував заручників у житловому будинку близько 12 годин

В американському місті Клінтон у штаті Міссісіпі невідомий чоловік у суботу взяв у заручники кількох людей, четверо з них загинули.

Про це повідомила газета The Washington Post у суботу, 16 лютого.

За попередніми даними, причиною інциденту став побутовий конфлікт. Зловмисник утримував заручників у житловому будинку близько 12 годин.

При цьому поліції вдалося звільнити двох дітей за кілька годин до того, як ситуація завершилася.

Підозрюваного взято під варту.