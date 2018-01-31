У США в аварію потрапив потяг, що перевозив конгресменів

В аварію спеціально замовлений потяг для членів Конгресу, який прямував до курорту Грінбері

Потяг, який перевозив конгресменів та членів їхніх сімей до одного з гірських курортів у Західній Вірджинії, зіткнувся з вантажівкою. Інцидент стався у середу, повідомив американський центральний телеканал Fox News. «Потяг, що перевозив членів Конгресу до місця відпочинку Республіканської партії в Західній Вірджинії, потрапив



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В аварію спеціально замовлений потяг для членів Конгресу, який прямував до курорту Грінбері

Потяг, який перевозив конгресменів та членів їхніх сімей до одного з гірських курортів у Західній Вірджинії, зіткнувся з вантажівкою.

Інцидент стався у середу, повідомив американський центральний телеканал Fox News.

«Потяг, що перевозив членів Конгресу до місця відпочинку Республіканської партії в Західній Вірджинії, потрапив в аварію внаслідок зіткнення із самоскидом, після чого зійшов з рейок», - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався в районі містечка Крозет, штат Вірджинія, неподалік від Шарлотсвілля. Це був спеціально замовлений потяг для членів Конгресу, який прямував до курорту Грінбері.

Поки що немає точної інформації про те, скільки людей постраждало, і який характер пошкоджень вони мають. За повідомленнями ЗМІ, ніхто з членів Конгресу та їхніх сімей не отримав травм. Натомість, конгресмен Роджер Марш повідомив у твітері, що він надає допомогу постраждалим.

Ймовірно, що поранення отримав водій вантажівки. За повідомленнями, йому була надана перша медична допомога.

Тим часом, у соціальних мережах з'являються фото з місця інциденту. На них видно перевернуту вантажівку поруч із потягом.