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    У світі

    У США вперше зареєстрували препарат проти коронавірусу

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    У США вперше зареєстрували препарат від коронавірусу - У США вперше зареєстрували препарат проти коронавірусу
    У США вперше зареєстрували препарат від коронавірусу

    Перше повне вирішення FDA на використання при лікуванні вірусу отримав засіб ремдесівір

    Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше зареєструвало препарат для лікування коронавірусу.

    Про це повідомляє CBS News.

    Перше повне вирішення FDA на використання при лікуванні вірусу отримав засіб ремдесівір.

    Відзначається, що ще з весни цього року препарат був дозволений до застосування на території США в екстрених випадках.

    Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що ремдесівір не продемонстрував ефективності при лікуванні коронавірусу. За його словами, тільки препарат під назвою дексаметазон довів, що він може бути корисний при лікуванні захворювання у важкій формі.

    Президент США Дональд Трамп, який 2 жовтня повідомив про своє зараження коронавірусом, при лікуванні використовував ремдесівір. Також лікарі зробили йому ін'єкцію з восьми грамів коктейлю поліклональних антитіл компанії Regeneron. Крім цього, він брав цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.

    США Дональд Трамп ВООЗ коронавірус
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