У США затримали репера 21 Savage: йому загрожує депортація
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У 26-річного затриманого громадянство Великої Британії, тепер він постане перед судомВ американському штаті Джорджія біля Атланти був затриманий репер 21 Savage (справжнє ім'я - Шайа Бін Авраам-Джозеф) за порушення міграційних законів.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на імміграційну і митну поліцію США.
За інформацією відомства, репер, який має британське громадянство, легально в'їхав на територію США 2005 році і повинен був залишити її через рік.
З 2006 року він перебував у Сполучених Штатах незаконно. Тепер він постане перед судом. Музиканту загрожує депортація з США.
Крім того, в 2014 році він був визнаний винним у справі, пов'язаній з обігом наркотиків.
21 Savage був номінований на дві нагороди Греммі 2019 року - в категоріях Кращий запис року і Краще реп-/пісенне спільне виконання.
У грудні його другий альбом I Am > I Was дебютував на першому місці в американському Billboard 200.