У Стокгольмі біля метро стався вибух

У Стокгольмі чоловік підібрав предмет, який вибухнув

Одна людина дістала поранень під час вибуху біля станції метро в комуні Худдінге у Стокгольмі. Про це інформує поліція шведської столиці. Біля виходу з метро чоловік підібрав з землі якийсь предмет, після чого пролунав вибух. Поранений госпіталізований, місце надзвичайної події оточено. Що саме вибухнуло і чи причетні до інциденту терористи,



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Поліція Швеції

У Стокгольмі чоловік підібрав предмет, який вибухнув

Одна людина дістала поранень під час вибуху біля станції метро в комуні Худдінге у Стокгольмі. Про це інформує поліція шведської столиці.

Біля виходу з метро чоловік підібрав з землі якийсь предмет, після чого пролунав вибух.

Поранений госпіталізований, місце надзвичайної події оточено.

Що саме вибухнуло і чи причетні до інциденту терористи, з'ясовується.

Рівно вісім місяців тому, 7 квітня, в Стокгольмі стався теракт. При наїзді вантажівки на пішоходів загинули чотири людини, 15 постраждали.

Джерело: Росбалт