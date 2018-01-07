У Стокгольмі біля метро стався вибух
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Поліція Швеції
У Стокгольмі чоловік підібрав предмет, який вибухнув
Одна людина дістала поранень під час вибуху біля станції метро в комуні Худдінге у Стокгольмі. Про це інформує поліція шведської столиці.
Біля виходу з метро чоловік підібрав з землі якийсь предмет, після чого пролунав вибух.
Поранений госпіталізований, місце надзвичайної події оточено.
Що саме вибухнуло і чи причетні до інциденту терористи, з'ясовується.
Рівно вісім місяців тому, 7 квітня, в Стокгольмі стався теракт. При наїзді вантажівки на пішоходів загинули чотири людини, 15 постраждали.
Джерело: Росбалт