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    У Стокгольмі біля метро стався вибух

    У Стокгольмі чоловік підібрав предмет, який вибухнув
    Одна людина дістала поранень під час вибуху біля станції метро в комуні Худдінге у Стокгольмі. Про це інформує поліція шведської столиці. Біля виходу з метро чоловік підібрав з землі якийсь предмет, після чого пролунав вибух. Поранений госпіталізований, місце надзвичайної події оточено. Що саме вибухнуло і чи причетні до інциденту терористи,
    • Сьогодні, 13:34
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    Поліція Швеції
    Поліція Швеції

    У Стокгольмі чоловік підібрав предмет, який вибухнув

    Одна людина дістала поранень під час вибуху біля станції метро в комуні Худдінге у Стокгольмі. Про це інформує поліція шведської столиці.

    Біля виходу з метро чоловік підібрав з землі якийсь предмет, після чого пролунав вибух.

    Поранений госпіталізований, місце надзвичайної події оточено.

    Що саме вибухнуло і чи причетні до інциденту терористи, з'ясовується.

    Рівно вісім місяців тому, 7 квітня, в Стокгольмі стався теракт. При наїзді вантажівки на пішоходів загинули чотири людини, 15 постраждали.

    Джерело: Росбалт

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