У Туреччині продовжуються кадрові чистки через спробу перевороту

Приводом для масових звільнень стали підозри у причетності до путчу

Турецька влада повідомила про звільнення 2756 осіб з посад у державному секторі. У повідомленні в офіційній пресі в неділю, 24 грудня, вказано, що причиною цьому стали зв'язки службовців із «терористичними» організаціями. Ідеться зокрема про солдатів, вчителів та чиновників міністерств, повідомляє інформаційна агенція Reuters. Нова



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Приводом для масових звільнень стали підозри у причетності до путчу

Турецька влада повідомила про звільнення 2756 осіб з посад у державному секторі. У повідомленні в офіційній пресі в неділю, 24 грудня, вказано, що причиною цьому стали зв'язки службовців із «терористичними» організаціями. Ідеться зокрема про солдатів, вчителів та чиновників міністерств, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Нова хвиля «кадрових чисток» у Туреччині викладена в двох урядових указах, за якими з армії звільняють 637 осіб, із жандармерії - 360 службовців, з університетів - 150 професорів та інших співробітників, додає агентство новин AP. Як правило, під «терористичною організацією» мається на увазі рух клірика-вигнанця Фетхуллаха Гюлена, якого чинна турецька влада вважає ідеологом невдалого путчу минулоріч.

Відтоді у країні заарештовані десятки тисяч осіб, близько 150 тисяч людей - звільнені або ж тимчасово відсторонені від роботи. Паралельно в Туреччині змінили конституцію та значно посилили повноваження президента.

На Заході неодноразово висловлювали занепокоєння звуженням демократії в Туреччині та порушенням прав людини, що офіційна Анкара пояснює заходами для зміцнення національної безпеки. За даними ЗМІ, більше шести сотень турецьких чільних чиновників шукають притулку в ФРН.

Джерело: Deutsche Welle