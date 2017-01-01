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    У всіх готелях Узбекистану з’явиться Коран і молитовний килимок

    Очікується, що в готелях Узбекистану з’явиться також Біблія і Тора
    Державний комітет Узбекистану із розвитку туризму повідомив, що у всіх готелях країни будуть виставлені релігійні книги, зокрема, Коран, а також молитовний килимок. Відповідні правила почнуть діяти з 1 січня 2018 року. За даними влади, нововведення пов’язане з бажанням «створити зручності для виконання релігійних обрядів гостей, які
    • 25 Листопада, 23:46
    • Розсилка

    Очікується, що в готелях Узбекистану з’явиться також Біблія і Тора

    Державний комітет Узбекистану із розвитку туризму повідомив, що у всіх готелях країни будуть виставлені релігійні книги, зокрема, Коран, а також молитовний килимок.

    Відповідні правила почнуть діяти з 1 січня 2018 року.

    За даними влади, нововведення пов’язане з бажанням «створити зручності для виконання релігійних обрядів гостей, які відвідуватимуть Узбекистан».

    Очікується, що в готелях з’явиться також Біблія і Тора.

    Попри те, що Конституція Узбекистану гарантує свободу релігії й переконань, свобода віросповідання суттєво обмежена в країні і перебуває під жорстким контролем влади.

    Джерело: Радіо Свобода

    книги Свобода Узбекистан
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