У всіх готелях Узбекистану з’явиться Коран і молитовний килимок

Очікується, що в готелях Узбекистану з’явиться також Біблія і Тора

Державний комітет Узбекистану із розвитку туризму повідомив, що у всіх готелях країни будуть виставлені релігійні книги, зокрема, Коран, а також молитовний килимок. Відповідні правила почнуть діяти з 1 січня 2018 року. За даними влади, нововведення пов’язане з бажанням «створити зручності для виконання релігійних обрядів гостей, які