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    У замбійському університеті студенток звинувачують в тому, що вони приходять до бібліотеки «напівголими»

    Студенти-чоловіки скаржаться на неможливість сконцентруватися на навчанні
    Один із провідних університетів Замбії закликав дівчат-студенток не ходити до бібліотеки «напівголими», бо це відволікає чоловіків від навчання. Мова йде про університет у столиці Замбії, місті Лусака. У бібліотеці цього навчального закладу повісили оголошення із закликом одягатися скромніше, повідомляє ВВС.  Ця
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    Студенти-чоловіки скаржаться на неможливість сконцентруватися на навчанні

    Один із провідних університетів Замбії закликав дівчат-студенток не ходити до бібліотеки «напівголими», бо це відволікає чоловіків від навчання.

    Мова йде про університет у столиці Замбії, місті Лусака. У бібліотеці цього навчального закладу повісили оголошення із закликом одягатися скромніше, повідомляє ВВС. 

    Ця південноафриканська країна є консервативною.Але студенти в університеті, як правило, одягаються сучасно та фешенебельно, повідомив ВВС Кеннеді Гондве із Замбії.

    «Ми звернули увагу, що деякі дівчата-студентки одягаються відверто та приходять до бібліотеки напівголими. Ця ситуація заважає чоловікам», - йдеться в повідомленні, яке висить у бібліотеці.

    «Тому радимо жінкам одягатися скромно, коли ви перебуваєте в університетських установах. Скромність - це правильний шлях!»

    Деякі студентки не погодилися з цим розпорядженням.

    «Якщо ви йдете до бібліотеки для того, щоб вчитися, навіщо відволікатися на щось інше, наприклад, на жіночі ноги?» - каже в розмові з ВВС студентка третього курсу Дікіна Музея.

    «Просто зосередьтесь на своїх книгах, от і все», - додала вона.

    Однак студент Кілліон Фірі так прокоментував цей крок: «Ви знаєте, наскільки привабливими є жіноче тіло».

    «Як можна зосередитися на навчанні, коли хтось ходить в міні-спідниці чи прилягаючій сукні? Ви починаєте думати про інші речі, і не зможете концентруватися», - сказав він ВВС.

    мова студенти навчання
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