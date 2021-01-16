В аеропорту Франкфурта виявили підозрілий предмет: проведена спецоперація

Операцію проводили через кинутий багаж

У німецькому Франкфурті-на-Майні частково закрили один з терміналів однойменного аеропорту та евакуювали пасажирів через поліцейську операцію.

Про це повідомляється у Twitter міської поліції.

Як повідомила поліція міста для проведення спецоперації був закритий Термінал 1, а також розташований поруч з аеропортом регіональний вокзал і перехід до поїздів далекого прямування.

Аеропорт Франкфурт-на-Майні – найбільший в Німеччині.

Aktuell polizeilicher Einsatz am #Flughafen #Frankfurt im Zusammenhang mit einem herrenlosen Gepäckstück. Dieses hat ich zwischenzeitlich als harmlos herausgestellt. Fahndungsmaßnahmen durch Bundes- und Landespolizei. Teilbereiche gesperrt.

Wir berichten weiter.#FRA160121 pic.twitter.com/MNpw71Zral — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Операцію проводили через кинутий багаж. Пізніше поліцейські встановили, що він не є небезпечним. Після закінчення спецоперації роботу аеропорту поступово відновлюють.