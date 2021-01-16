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    У світі

    В аеропорту Франкфурта виявили підозрілий предмет: проведена спецоперація

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    В аеропорту Франкфурта виявили підозрілий предмет: проведена спецоперація

    Операцію проводили через кинутий багаж

    У німецькому Франкфурті-на-Майні частково закрили один з терміналів однойменного аеропорту та евакуювали пасажирів через поліцейську операцію.

    Про це повідомляється у Twitter міської поліції.

    Як повідомила поліція міста для проведення спецоперації був закритий Термінал 1, а також розташований поруч з аеропортом регіональний вокзал і перехід до поїздів далекого прямування.

    Аеропорт Франкфурт-на-Майні – найбільший в Німеччині.

    Операцію проводили через кинутий багаж. Пізніше поліцейські встановили, що він не є небезпечним. Після закінчення спецоперації роботу аеропорту поступово відновлюють.

    Теги: Twitter поліція вокзал
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