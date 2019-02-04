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    У світі

    В аеропорту Гамбурга сьогодні страйкують

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    Пасажирів закликають вирушати в дорогу лише з ручною поклажею і прибувати до аеропорту з запасом часу - В аеропорту Гамбурга сьогодні страйкують
    Пасажирів закликають вирушати в дорогу лише з ручною поклажею і прибувати до аеропорту з запасом часу

    Рейс Гамбург-Київ по понеділках не виконується

    Сьогодгі, 4 лютого, німецькі профспілки оголосили в аеропорту Гамбурга 24-годинний попереджувальний страйк співробітників наземного транспорту. Про затримки і анулювання вильотів повідомляється на сайті аеропорту.

    «Профспілки Ver.di і Kоmba оголосили на понеділок, 4 лютого, в аеропорту Гамбурга 24-годинний попереджувальний страйк співробітників наземного транспорту. Очікуються затримки і скасування рейсів», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, не функціонує аеропортівський шаттл.

    Пасажирів закликають вирушати в дорогу за можливості лише з ручною поклажею і прибувати до аеропорту з запасом часу.

    Страйк почався о 3 годині ночі. На даний момент у розкладі вказується, що скасовано 32 з 194 вильотів і стільки ж прильотів.

    Рейс Гамбург-Київ по понеділках не виконується.

    Профспілки домагаються підвищення зарплати на 275 євро на місяць для майже тисячі співробітників наземного транспорту аеропорту.

    Як раніше повідомлялося, всього 2 тижні тому Гамбург був одним з 8 аеропортів, де бастував персонал, який відповідає за безпеку. Після ряду страйків роботодавець і профспілка змогли прийти до угоди.

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