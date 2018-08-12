В Афганістані третій день поспіль тривають бої за місто Газні



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Вранці у неділю спалахнули нові бої біля будівель управлінь поліції і розвідки

В Афганістані запеклі бойові дії за місто Газні на сході країни між урядовими військами і бойовиками ісламістського руху «Талібан» тривають третій день поспіль, повідомляють посадовці.

Як повідомив депутат ради однойменної провінції Насір Ахмад Факірі, вранці спалахнули нові бої біля будівель управлінь поліції і розвідки і біля палацу губернатора провінції. За його словами, за три дні боїв загинули не менш ніж 80 афганських силовиків.

Заступник голови ради провінції Аманулла Камрані, зі свого боку, каже, що на цей час афганські урядові сили контролюють тільки будівлі управління поліції, апарату губернатора і ще деяких установ, решту міста наразі захопили бойовики.

Кореспондент Агентства «Франс-прес» у Газні передає, що в місті повно талібів, які палять урядові установи. Вони також контролюють багато контрольно-пропускних пунктів, які встановила поліція.

Перевірити інформацію непросто – за повідомленнями, через бої служби зв’язку не працюють чи вимкнені.

Начальник штаба афганської армії генерал Мохаммад Шаріф Яфталі, зі свого боку, каже, що військові далі контролюють «головні державні установи» і що нині триває операція зачистки проти талібів.

За його словами, бойовики переховуються в житлових будинках, тому, щоб уникнути цивільних жертв, операція йде повільно.

Речник сил США в Афганістані підполковник Мартін О’Доннелл заявив, що авіація США протягом 11 і 12 серпня здійснює повітряні удари по бойовиках у Газні, а афганські урядові сили «продовжують утримувати позиції і зберігати контроль над усіма центральними державними установами».

При цьому попереднього дня, 11 серпня, речник міністерства внутрішніх справ країни Наджиб Даніш заявляв, що в місті «ситуація перебуває під контролем, і ніякої серйозної загрози немає», хоча сутички ще тривали. А речник міністерства оборони Мохаммад Радманеш повідомляв Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, що Газні, за його словами, повністю контролювали афганські силовики, але в деяких місцях іще тривали зачистки. Речник сил США в Афганістані теж називав бої біля Газні 11 серпня операціями зачистки.

Напад талібів на Газні почався 9 серпня, а 10 серпня бойовики вже раз штурмували центр міста.

Це наразі останній із низки схожих спроб бойовиків захопити афганські міста. У травні таліби так само напали на місто Фарах на заході Афганістану, але були вибиті з нього вже через день інтенсивних боїв із афганськими спецпризначенцями за підтримки повітряних ударів США.

Збройні сили та інші силові структури Афганістану після виходу з країни бойових частин країн НАТО і їхніх союзників 2014 року мусять самі воювати з рухом «Талібан» і ще з низкою противладних угруповань, але в цьому вони мають повітряну підтримку США, також у країні перебувають американські військові вже не в безпосередньо бойових функціях.

Таліби ігнорують пропозиції уряду Афганістану піти на прямі мирні переговори.

Джерело: Радіо Свобода