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    У світі

    В Афганістані вбили трьох підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти

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    <span>Вогонь у захопленій будівлі, де розташований офіс кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха</span> - В Афганістані вбили трьох підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти
    Вогонь у захопленій будівлі, де розташований офіс кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха

    Перестрілка тривала близько шістьох годин

    Афганські силовики вибили трьох підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти Амруллу Салеха в Кабулі. Перестрілка тривала близько шістьох годин.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що 40 цивільних звільнили з будівлі, де були підозрювані і де розташований офіс Салеха.

    Наразі невідома кількість загиблих під час штурму будівлі.

    28 липня біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха пролунав вибух. Після цього озброєні люди почали штурм будівлі й протистояння з афганськими силовиками. Салеха евакуювали, однак він отримав поранення.

    Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомляло про двох загиблих та 25 поранених цивільних.

    Салех іде на вибори в команді чинного президента Ашрафа Гані, який претендує на другий термін. Вибори президента мають відбутися 28 вересня.

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