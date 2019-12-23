В Австралії лісова пожежа майже знищила містечко неподалік Сіднея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня Фото: AFP

За останні тижні в лікарнях різко зросла кількість пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах

Лісові пожежі, які досі тривають в Австралії, майже повністю знищили містечко Балморал в 120 км від Сіднея.

Про це повідомляє BBC.

За словами губернаторки Нового Південного Уельсу Гладіс Береджиклян, пожежа катастрофічних масштабів майже повністю зруйнувала містечко. Вона зазначила, що від містечка Балморал, де проживає близько 400 осіб, не залишилося майже нічого.

Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Унаслідок них в країні, за останніми даними, загинули шестеро людей, зруйновано понад 800 будинків. Через отруйні випари лікарі говорять про надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров'я.

За останні тижні в лікарнях різко зросла кількість пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах.

Через масштабні лісові пожежі влада Австралії 19 грудня 2019-го оголосила надзвичайний стан щонайменше на тиждень.