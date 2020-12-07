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    У світі

    В Індії понад 300 людей заразилися невідомою хворобою

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    У пацієнтів спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії

    Понад 300 людей заразилися невідомою хворобою в Індії.

    Про це передає видання The Hindu.

    Медики в штаті Андхра-Прадеш повідомили, що одна людина померла в результаті зараження, ще 315 індійців надійшли до лікарень зі схожими симптомами.

    Відповідно до заяв лікарів, у пацієнтів спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії.

    Тести на коронавірус  індійців показали негативний результат.

    Представники місцевої влади зазначили, що масове зараження могло статися в результаті забруднення повітря або через вживання неякісних продуктів харчування.

    Раніше в Сенегалі понад 200 рибалок заразилися загадковою хворобою, яку вони підхопили в Атлантичному океані. Відзначається, що хворі покриваються струпами, які сильно сверблять і скаржаться на опухлі губи і подразнення очей.

    Теги: повітря харчування коронавірус
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