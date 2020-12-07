В Індії понад 300 людей заразилися невідомою хворобою
У пацієнтів спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії
Понад 300 людей заразилися невідомою хворобою в Індії.
Про це передає видання The Hindu.
Медики в штаті Андхра-Прадеш повідомили, що одна людина померла в результаті зараження, ще 315 індійців надійшли до лікарень зі схожими симптомами.
Відповідно до заяв лікарів, у пацієнтів спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії.
Тести на коронавірус індійців показали негативний результат.
Представники місцевої влади зазначили, що масове зараження могло статися в результаті забруднення повітря або через вживання неякісних продуктів харчування.
Раніше в Сенегалі понад 200 рибалок заразилися загадковою хворобою, яку вони підхопили в Атлантичному океані. Відзначається, що хворі покриваються струпами, які сильно сверблять і скаржаться на опухлі губи і подразнення очей.