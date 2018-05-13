В Індонезії терористи напали на християнські церкви, є загиблі

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Поліція Індонезії

В результаті вибухів в трьох християнських церквах в Індонезії загинули 9 осіб

В Індонезії в результаті серії терактів, за якими, за припущенням влади, стоять ісламістські терористи, в неділю, 13 травня, в трьох християнських церквах вбито щонайменше 9 осіб. Крім цього поранено близько 40 осіб.

Вибухи сталися на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії. Перший вибух стався близько 7.30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. Через короткий проміжок часу ще два вибухи сталися в протестантській церкві і церкви п'ятидесятників.

Офіційно про свою причетність до нападів поки ніхто не заявив. Спецслужби припускають, що за терактами може стояти угрупування, пов'язане з джихадистами з «Ісламської держави». Представник індонезійської розвідки NIA заявив, що відповідальність за вибухи лежить на об'єднанні Jemaat Anshaud Daulah (JAD). За словами чиновника, JAD раніше планувала напади на поліцейських, однак, так як поліція виявилася підготовленою до атак, «терористи обрали інші цілі».

Індонезія вважається мусульманською країною з найбільшою кількістю проживаючих в ній різних національностей. У країні проживають близько 260 мільйонів чоловік, серед них мусульман - більше 85 відсотків. На території Індонезії в останні п'ятнадцять років постійно відбуваються теракти. Під час одного з них, на острові Балі, загинули понад 200 осіб.

Джерело: Deutsche Welle