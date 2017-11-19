В Італії та Німеччині провели антимафіозну операцію: близько 200 осіб заарештовані

За результатами операції було вилучено майже 60 млн доларів

Близько 200 членів однієї з найбільш відомих мафіозних груп Італії були заарештовані під час спільної операції поліції Італії та Німеччини. Про це повідомляє Reuters. [READ_MORE] У заяві поліції Італії сказано, що під час операції був практично знищений осередок мафіозної групи Ндрангета, яка базується в південній частині провінції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За результатами операції було вилучено майже 60 млн доларів

Близько 200 членів однієї з найбільш відомих мафіозних груп Італії були заарештовані під час спільної операції поліції Італії та Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

У заяві поліції Італії сказано, що під час операції був практично знищений осередок мафіозної групи Ндрангета, яка базується в південній частині провінції Калабрія.

У поліції додали, що операція була проведена спільно з поліцією Німеччини. Вони сказали, що клани сімей Фарао і Марінкола проникли в бізнес в обох країнах. Вони мали великий вплив на торговців вином, їжею, а також тих, хто займається збором сміття і поховальними послугами. У заяві також говориться, що ряд публічних посадових осіб підозрюється в корупції, не вказавши, чи були вони тільки в Італії, чи в обох країнах.