В Італії затримали боса неаполітанської мафії



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38-річний мафіозі Марко Ді Лауро кілька років тому зробив собі операцію зі зміни зовнішності

Поліція Неаполя заарештувала одного з найнебезпечніших злочинців, главу мафіозної організації Марко Ді Лауро.

Про це повідомляє La Repubblica.

Злочинець був спійманий під час спільної спецоперації поліції і карабінерів у суботу, 2 березня. Ді Лауро не мав при собі зброї і не чинив опору при затриманні.

38-річний Ді Лауро - бос неаполітанської злочинної структури, аналогічної до мафії - каморри. МВС Італії внесло ім'я Марко Ді Лауро в список найзатребуваніших розшукуваних злочинців у 2005 році. Там він займав другий рядок після ватажка Коза Ностра Маттео Мессіни Денаро.

Ді Лауро кілька років тому зробив собі операцію зі зміни зовнішності, а також неодноразово переодягався в жіночий одяг, щоб ховатися від поліції.