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    У світі

    В Італії затримали боса неаполітанської мафії

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    В Італії затримали боса неаполітанської мафії

    38-річний мафіозі Марко Ді Лауро кілька років тому зробив собі операцію зі зміни зовнішності

    Поліція Неаполя заарештувала одного з найнебезпечніших злочинців, главу мафіозної організації Марко Ді Лауро.

    Про це повідомляє La Repubblica.

    Злочинець був спійманий під час спільної спецоперації поліції і карабінерів у суботу, 2 березня. Ді Лауро не мав при собі зброї і не чинив опору при затриманні.

    38-річний Ді Лауро - бос неаполітанської злочинної структури, аналогічної до мафії - каморри. МВС Італії внесло ім'я Марко Ді Лауро в список найзатребуваніших розшукуваних злочинців у 2005 році. Там він займав другий рядок після ватажка Коза Ностра Маттео Мессіни Денаро.

    Ді Лауро кілька років тому зробив собі операцію зі зміни зовнішності, а також неодноразово переодягався в жіночий одяг, щоб ховатися від поліції.

    МВС Італія мафія поліція злочинець
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