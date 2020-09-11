В Ізраїлі можуть посилити карантин через різке зростання заражень Covid-19



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В Ізраїлі можуть посилити карантин через різке зростання заражень Covid-19

В Ізраїлі за останню добу виявили більше 4 тисяч заражених коронавірусом

В Ізраїлі можуть ввести додаткові обмежувальні заходи через швидке зростання кількості заражень Covid-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Уряд Ізраїлю наразі обговорює, які заходи слід вводити напередодні наступаючих в Ізраїлі свят, наскільки жорсткими вони повинні бути.

За даними деяких ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

Прем'єр заявив, що йому повідомили про те, що коронавірусне відділення в лікарнях завантажені і скоро перестануть справлятися з навантаженням.

Однак багато політиків вважають, що такий карантин зіпсує ізраїльтянам осінні свята. В Ізраїлі у вересні святкуватимуть Рош-ха-Шана, традиційний єврейський новий рік, потім Йом-Кіпур, один з найважливіших свят в іудаїзмі, а потім Суккот, ще один важливе єврейське свято.

В Ізраїлі за останню добу виявили більше 4 тисяч заражених коронавірусом, а за останній тиждень від Covid-19 померло 90 осіб.

З початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 144,6 тисяч заразилися, але майже 110 тисяч осіб вже одужали. На даний момент заражені 33,6 тисяч людей, більше 1 тисячі хворих померли.