В Єрусалимі очистили Стіну плачу



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Процедура очищення проводиться двічі на рік

В Ізраїлі очистили від записок Стіну плачу. Таким чином йде підготовка до святкування тижня Песаха - свята, що знаменує вихід євреїв з Єгипту під проводом Мойсея. Про це повідомляє УНН, посилаючись на ізраїльську газету Vesty.

У Єрусалимі щорічна церемонія очищення від вкладених записок за традицією проводиться перед Песахом. 10 квітня поміщені між камінням сотні тисяч записок з бажаннями і благаннями євреїв з усього світу були акуратно витягнуті. Це робиться, щоб звільнити місце для нових записок.

Щорічно сотні тисяч людей з різних країн залишають листки паперу з молитвами, вдячністю і проханнями до Бога, велика кількість записок приходить до канцелярії рабина Стіни плачу і на її сайт, а потім рабини вкладають їх між тріщинами каменів Стіни.

Подібна процедура проводиться два рази на рік - перед Песахом і перед єврейським Новим роком - святом Рош ха-Шана, який відзначається восени. Вважається, що клаптик паперу з благаннями до Всевишнього володіє особливою значущістю, тому зібрані листки паперу не можна викидати, їх ховають на найближчому цвинтарі.