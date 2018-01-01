В США зазначають про ознаки «російського втручання» на президентських виборах в Мексиці

Прикладом ще одного російського втручання в справи інших держав радник Трампа назвав референдум у Каталонії

На майбутніх президентських виборах у Мексиці існують ознаки «російського втручання», заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, передає УНН з посиланням на Reuters. За словами радника Трампа, американська влада сильно стурбована тим, що Росія «використовує заплутані кампанії з підривної діяльності,



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Президент США Дональд Трамп та його радник з національної безпеки Герберт Макмастер

Прикладом ще одного російського втручання в справи інших держав радник Трампа назвав референдум у Каталонії

На майбутніх президентських виборах у Мексиці існують ознаки «російського втручання», заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами радника Трампа, американська влада сильно стурбована тим, що Росія «використовує заплутані кампанії з підривної діяльності, дезінформації та пропаганди із застосуванням кіберінструментів».

«Ми зрозуміли, що це дійсно складна спроба поляризувати демократичні суспільства і спільноти, налаштувати їх один проти одного”, - сказав Макмастер у раніше не відомому відеозаписі від 15 грудня, який опублікував репортер мексиканської щоденної газети Reforma у Twitter.

Радник з національної безпеки зазначив, що США спостерігають «перші ознаки російського втручання» у вибори президента Мексики, але не уточнив, як саме Росія намагається впливати на вибори.

Він також назвав референдум у Каталонії ще одним прикладом «російського втручання» в справи інших держав. Та також не уточнював, яким саме чином Росія вплинула на ситуацію навколо Каталонії у 2017 році.

Слід зазначити, що у 2002-2003 роках американська адміністрація приклала великих зусиль для того, аби довести, що режим Саддама Хусейна становить небезпеку для міжнародного співтовариства. Ірак звинувачувався у відновленні розробки зброї масового ураження (наявність якої так і не було підтвердженно, як зазначав тодішній директор ЦРУ Джордж Тенет) та у співпраці з міжнародними терористичними організаціями, перш за все з Аль-Каїдою. Дані американської розвідки говорили прямо протилежне, проте ігнорувалися вищим керівництвом США.

Як раніше повідомлялося, Росія втручалася в американські вибори, і президент США Дональд Трамп про це поінформований. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.