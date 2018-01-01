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    В Угорщині відбулися масові протести із вимогою освітньої реформи

    Протестуючі вважають, що нинішня система освіти Угорщини не відповідає умовам XXI століття
    Тисячі школярів і студентів угорських вищих навчальних закладів країни взяли участь у протестах біля парламенту країни, вимагаючи реформи освітньої системи, яка, на їх думку, не може адекватно підготувати до викликів XXI століття. Так, студенти вважають, що нинішня система спрямована на запам’ятовування фактів і їх відтворення, а не
    • Сьогодні, 20:04
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    Протестуючі вважають, що нинішня система освіти Угорщини не відповідає умовам XXI століття

    Тисячі школярів і студентів угорських вищих навчальних закладів країни взяли участь у протестах біля парламенту країни, вимагаючи реформи освітньої системи, яка, на їх думку, не може адекватно підготувати до викликів XXI століття.

    Так, студенти вважають, що нинішня система спрямована на запам’ятовування фактів і їх відтворення, а не формування критичного мислення.

    кремі учасники протестів заявили про те, що їх акцію можна назвати як такою, що спрямована загалом проти уряду, оскільки об’єктом роботи є робота влади в сфері освіти. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Листівки, які поширювали протестуючі, вимагали в тому числі гарантування вільного вибору підручників, більшу роль студентів у питаннях освіти і зменшення кількості обов’язкових годин у школах.

    Критики Віктора Орбана, уряд якого перебуває при владі із 2010 року і розраховує на перемогу в цьогорічних виборах до парламенту, вважають, що його кабінет міністрів не зміг необхідним чином реформувати освітню систему країни. Як наслідок, найбільш кваліфіковані молоді угорці виїжджають у західну Європу. 

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