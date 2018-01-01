В Узбекистані силовики затримали екс-генпрокурора

Екс-посадовцю інкримінують вимагання, зловживання владою або посадовими повноваженнями та отримання хабара

Генеральна прокуратура Узбекистану заявляє про затримання колишнього генпрокурора Рашида Кадирова. Йому інкримінують вимагання, зловживання владою або посадовими повноваженнями та отримання хабара. Згідно з повідомленням на сайті генеральної прокуратури, Кадирова затримали 23 лютого. Водночас, узбецька служба «Радіо Свобода», з



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Колишній генпрокурор Узбекистану Рашид Кадиров

Екс-посадовцю інкримінують вимагання, зловживання владою або посадовими повноваженнями та отримання хабара

Генеральна прокуратура Узбекистану заявляє про затримання колишнього генпрокурора Рашида Кадирова.

Йому інкримінують вимагання, зловживання владою або посадовими повноваженнями та отримання хабара.

Згідно з повідомленням на сайті генеральної прокуратури, Кадирова затримали 23 лютого.

Водночас, узбецька служба «Радіо Свобода», з посиланням на власні джерела повідомляє про затримання Кадирова 22 лютого. У той день у нього вдома провели обшук.

Також ЗМІ зазначає, що Кадирова звинувачують у «присвоєнні державного майна у великих розмірах і відмиванні грошей через іноземні банки».

Рашид Кадиров обіймав посаду генерального прокурора Узбекистану з 2000 до 2015 року.