В Японії міністр звинуватив жінок у низькій народжуваності
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Старіння населення в поєднанні зі зменшенням кількості дітей є серйозною проблемою, - заявив міністр
В Японії заступник прем'єр-міністра Таро Асо звинуватив жінок у низькій народжуваності в країні. Про це повідомляють ЗМІ.
Зокрема, Асо заявив, що літні люди несправедливо асоціюються зі стагнуючою економікою Японії і побоюваннями з приводу витрат на охорону здоров'я.
«Швидше, проблема в тих, хто не народжує дітей. Старіння населення в поєднанні зі зменшенням кількості дітей є серйозною проблемою», - підкреслив міністр.
Його висловлювання викликали невдоволення і критику з боку опозиційних депутатів. Вони заявили, що слова Асо можуть нашкодити парам, які не можуть мати дітей. У відповідь на негативну реакцію чиновник відкликав свій коментар і сказав, що його слова були вирвані з контексту.
Нагадаємо, населення Китаю (без урахування спеціальних адміністративних районів Гонконг, Макао і Тайваню) до кінця 2018 року збільшилося на 5,3 мільйона чоловік і склало 1,395 мільярда.
Перед цим ЗМІ повідомили, що вперше за 70 років у Китаї скоротилося населення.