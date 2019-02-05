В Японії міністр звинуватив жінок у низькій народжуваності



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Опозиція заявила міністру, що його висловлювання можуть нашкодити парам, що не можуть мати дітей

Старіння населення в поєднанні зі зменшенням кількості дітей є серйозною проблемою, - заявив міністр

В Японії заступник прем'єр-міністра Таро Асо звинуватив жінок у низькій народжуваності в країні. Про це повідомляють ЗМІ.

Зокрема, Асо заявив, що літні люди несправедливо асоціюються зі стагнуючою економікою Японії і побоюваннями з приводу витрат на охорону здоров'я.

«Швидше, проблема в тих, хто не народжує дітей. Старіння населення в поєднанні зі зменшенням кількості дітей є серйозною проблемою», - підкреслив міністр.

Його висловлювання викликали невдоволення і критику з боку опозиційних депутатів. Вони заявили, що слова Асо можуть нашкодити парам, які не можуть мати дітей. У відповідь на негативну реакцію чиновник відкликав свій коментар і сказав, що його слова були вирвані з контексту.

Нагадаємо, населення Китаю (без урахування спеціальних адміністративних районів Гонконг, Макао і Тайваню) до кінця 2018 року збільшилося на 5,3 мільйона чоловік і склало 1,395 мільярда.

Перед цим ЗМІ повідомили, що вперше за 70 років у Китаї скоротилося населення.