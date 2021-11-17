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    Вчені NASA попередили про наближення до Землі астероїда

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    Астероїд 2016 JG12 вперше було виявлено понад п'ять років тому - Вчені NASA попередили про наближення до Землі астероїда
    Астероїд 2016 JG12 вперше було виявлено понад п'ять років тому
    фото: Addy Graham/University of Arizona

    Небесне тіло пролетить поряд із планетою 20 листопада

    Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA заявив, що до Землі почав наближатися астероїд 2016 JG12. Про це повідомляє видання Daily Star.

    Згідно з інформацією космічного агентства, небесне тіло пролетить поряд із планетою 20 листопада, відстань становитиме понад 5 млн км. Під час польоту небесне тіло досягне швидкості 7,48 км/c.

    Астероїд 2016 JG12 вперше було виявлено понад п'ять років тому – 3 травня 2016 року.

    У британській газеті звернули увагу, що цей космічний об'єкт більший, ніж колесо огляду (Лондонське око).

    Астрономи продовжують спостерігати за астероїдом, незважаючи на те, що до землі йому летіти дуже довго. Не виключається, що в наступні кілька років об'єкт ще не раз пролетить повз планету. Астероїд може становити небезпеку, якщо його траєкторія польоту зміниться.

    Теги: NASA час астероїд
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    Вчені NASA попередили про наближення до Землі астероїда