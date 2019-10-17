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    У світі

    Вчені назвали нову ознаку передчасної смерті

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    Дослідники проаналізували гени в тканинах мозку людей, які померли у віці від 60 до 100 років - Вчені назвали нову ознаку передчасної смерті
    Дослідники проаналізували гени в тканинах мозку людей, які померли у віці від 60 до 100 років

    Експерименти продемонстрували причинно-наслідковий зв'язок між змінами в нервовому збудженні і тривалістю життя

    Вчені Гарвардської медичної школи в США з'ясували, що надмірна нейронна активність мозку, яка пов'язана з деменцією і епілепсію, грає роль в старінні і сприяє короткій тривалості життя людини.

    Про це повідомляється на сайті EurekAlert.

    Дослідники проаналізували гени в тканинах мозку людей, які померли у віці від 60 до 100 років. Виявилося, що у людей, що дожили до глибокої старості, спостерігалася більш низька активність генів, пов'язаних з нервовим збудженням, ніж у тих, хто помер у віці 60-80 років. Активність ДНК визначали за кількістю транскриптів - РНК-молекул, що синтезуються в ході експресії генів.

    Додаткові експерименти на нематодах і генетично модифікованих мишах, а також аналіз тканин мозку довгожителів продемонстрував причинно-наслідковий зв'язок між змінами в нервовому збудженні і тривалістю життя.

    При цьому ключову роль грав білок Rest, який пригнічує надмірну активність нейронів. Блокування цього білка збільшує ризик ранньої смерті.

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