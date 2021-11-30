Вчені розповіли, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління

Клімат також змінить у людей розміри тіла та мозку

Вчені зазначили, що у людини зменшиться мозок та виникнуть проблеми з пам'яттю

Вчені провели дослідження про те, як зміниться зовнішність людей під впливом глобального потепління Землі. Матеріал опубліковано у єгипетському виданні Sasapost.

Автори дослідження вказують, що з теорії еволюції, види повинні змінюватися за зміни природних умов. Не є винятком, на думку ряду вчених, як нинішнє глобальне потепління, так і людина.

Біолог Сара Райдінг, автор роботи «Потепління клімату змушує тварин змінювати вигляд», вважає, що зміна клімату та глобальне потепління прискорили темпи адаптації тварин. Так у австралійських папуг обсяг дзьоба з 1871 року збільшився вже на 10%. Інші види, що пристосовуються, – європейські миші та маскові бурозубки – у них значно збільшилися кінцівки та інші частини тіла.

Щодо людини, то в неї через потепління збільшиться вироблення меланіну – пігменту. Цей пігмент відповідає за колір шкіри, волосся та очей. Чим його більше, тим шкіра смугліша, а голова і волосся темніше.

Клімат також змінить у людей розміри тіла та мозку. Дослідження показують, що середній розмір людського тіла і мозку постійно коливався – їх холод збільшував у розмірах, а тепло, навпаки, зменшував.

Дослідники вважають, що через глобальне потепління, що настає, тіло і мозок людини знову стануть меншими. У Кембриджі впевнені, що на людей чекають проблеми з пам'яттю, мовленням, труднощі в навчанні та зниження мозкового кровообігу.