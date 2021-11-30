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    Вчені розповіли, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління

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    Клімат також змінить у людей розміри тіла та мозку - Вчені розповіли, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління
    Клімат також змінить у людей розміри тіла та мозку
    фото: Reuters

    Вчені зазначили, що у людини зменшиться мозок та виникнуть проблеми з пам'яттю

    Вчені провели дослідження про те, як зміниться зовнішність людей під впливом глобального потепління Землі. Матеріал опубліковано у єгипетському виданні Sasapost.

    Автори дослідження вказують, що з теорії еволюції, види повинні змінюватися за зміни природних умов. Не є винятком, на думку ряду вчених, як нинішнє глобальне потепління, так і людина.

    Біолог Сара Райдінг, автор роботи «Потепління клімату змушує тварин змінювати вигляд», вважає, що зміна клімату та глобальне потепління прискорили темпи адаптації тварин. Так у австралійських папуг обсяг дзьоба з 1871 року збільшився вже на 10%. Інші види, що пристосовуються, – європейські миші та маскові бурозубки – у них значно збільшилися кінцівки та інші частини тіла.

    Щодо людини, то в неї через потепління збільшиться вироблення меланіну – пігменту. Цей пігмент відповідає за колір шкіри, волосся та очей. Чим його більше, тим шкіра смугліша, а голова і волосся темніше.

    Клімат також змінить у людей розміри тіла та мозку. Дослідження показують, що середній розмір людського тіла і мозку постійно коливався – їх холод збільшував у розмірах, а тепло, навпаки, зменшував.

    Дослідники вважають, що через глобальне потепління, що настає, тіло і мозок людини знову стануть меншими. У Кембриджі впевнені, що на людей чекають проблеми з пам'яттю, мовленням, труднощі в навчанні та зниження мозкового кровообігу.

    Теги: клімат
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    Вчені розповіли, як зміниться зовнішність людей через глобальне потепління