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    Вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу

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    Вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу

    Один з авторів дослідження повідомив, що вироблені після хвороби антитіла схожі з тими, що викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри

    Група вчених з Бірмінгемського університету вважають, що коронавірус може призвести до розвитку синдрому Гійена-Барре та інших аутоімунних захворювань. У важких випадках можливі паралічі дихальних і краніальних м'язів. Про дослідження повідомляє видання EurekAlert!.

    В учасників дослідження, які перехворіли коронавірусом у важкій і легкій формах, виявили оніміння ступень і кистей рук, м'язову слабкість і болі, проблеми з координацією.

    Один з авторів дослідження повідомив, що вироблені після хвороби антитіла схожі з тими, що викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри.

    Синдром Гійена-Барре-стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. За інформацією ВООЗ, він може привести практично до повного паралічу. Найчастіше зустрічається у дорослих чоловіків. Більшість людей одужують навіть при важких випадках синдрому.

    Теги: хвороби ВООЗ коронавірус
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    Вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу