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    Вісьмох ісламістів засудили до смертної кари в Ірані

    • Сьогодні, 20:45
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    Озброєний охоронець в будівлі парламенту Ірану
    Озброєний охоронець в будівлі парламенту Ірану

    Восьмеро підозрюваних членів угруповання «Ісламська держава» засуджені до смертної кари за напад на іранський парламент

    Суд у Тегерані в неділю, 13 травня, засудив до смертної кари підозрюваних вісьмох бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава», звинувачених у причетності до скоєння теракту в іранській столиці в червні 2017 року, повідомляє інформагенція Reuters. Рішення суддів ще може бути оскаржене у Верховному суді Ірану.

    Процес у справі теракту в Тегерані розпочався наприкінці квітня. На лаві підсудних спочатку перебували 26 підозрюваних, нині 18 з них ще очікують вироку.

    Нагадаємо, на початку червня 2017 року у Тегерані озброєні автоматами бойовики вчинили напад на іранський парламент, а пізніше того ж дня ще одна група нападників атакувала мавзолей аятоли Хомейні, розташований у передмісті іранської столиці. Тоді внаслідок атак загинуло 18 осіб, десятки людей зазнали поранень.

    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у Тегерані.

    Джерело: Deutsche Welle

    теракт Іран напад Ісламська держава
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