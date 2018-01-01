Власник російського Forbes зізнався, що фінансує президентську кампанію Собчак
- Сьогодні, 16:29
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Бізнесмен, за його словами, повністю підтримує передвиборчу програму журналістки
Олександр Федотов, власник холдингу ACMG, до якого входить російська версія журналу Forbes, заявив, що фінансує виборчу кампанію Ксенії Собчак.
«Ще в серпні Ксенія повідомила мені про свій намір балотуватися в президенти і попросила фінансової підтримки. Я дав свою згоду, і зараз, коли Ксенія і штаб змогли зібрати більше 100 000 підписів на її підтримку і ЦВК перевіряє підписи, я можу відкрито сказати, що так, я - Олександр Федотов - є одним із спонсорів її виборчої кампанії», - розказав він.
«Ксенія - смілива, яскрава, молода і розумна, і я впевнений, що в країні є місце для політиків нового типу. Ну а вже про свободу слова та свободу ЗМІ, які відображені в її програмі, навіть і говорити не має сенсу - підтримую цілком і повністю», - додав президент ACMG.
Нагадаємо, 18 грудня у Росії офіційно стартувала президентська кампанія.