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    Власник російського Forbes зізнався, що фінансує президентську кампанію Собчак

    Бізнесмен, за його словами, повністю підтримує передвиборчу програму журналістки
    Олександр Федотов, власник холдингу ACMG, до якого входить російська версія журналу Forbes, заявив, що фінансує виборчу кампанію Ксенії Собчак.  «Ще в серпні Ксенія повідомила мені про свій намір балотуватися в президенти і попросила фінансової підтримки. Я дав свою згоду, і зараз, коли Ксенія і штаб змогли зібрати більше 100 000
    • Сьогодні, 16:29
    • Розсилка
    Ксенія Собчак
    Ксенія Собчак

    Бізнесмен, за його словами, повністю підтримує передвиборчу програму журналістки

    Олександр Федотов, власник холдингу ACMG, до якого входить російська версія журналу Forbes, заявив, що фінансує виборчу кампанію Ксенії Собчак. 

    «Ще в серпні Ксенія повідомила мені про свій намір балотуватися в президенти і попросила фінансової підтримки. Я дав свою згоду, і зараз, коли Ксенія і штаб змогли зібрати більше 100 000 підписів на її підтримку і ЦВК перевіряє підписи, я можу відкрито сказати, що так, я - Олександр Федотов - є одним із спонсорів її виборчої кампанії», - розказав він.

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    «Ксенія - смілива, яскрава, молода і розумна, і я впевнений, що в країні є місце для політиків нового типу. Ну а вже про свободу слова та свободу ЗМІ, які відображені в її програмі, навіть і говорити не має сенсу - підтримую цілком і повністю», - додав президент ACMG.

    Нагадаємо, 18 грудня у Росії офіційно стартувала президентська кампанія.

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