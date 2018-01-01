ВМФ Росії отримає перший корвет «Гремящий» у 2018 році

Перший корабель цього проекту відправиться на Тихий океан

Генеральний директор заводу «Північна судноверф» (Санкт-Петербург) Ігор Пономарьов заявив про те, що підприємство планує передати військово-морському флоту РФ корвет проекту 20385 «Гремящий» вже в 2018 році. За словами очільника суднобудівного заводу на сьогодні на кораблі виконуються планові роботи щодо встановлення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корвет проекту 20385 «Гремящий»

Перший корабель цього проекту відправиться на Тихий океан

Генеральний директор заводу «Північна судноверф» (Санкт-Петербург) Ігор Пономарьов заявив про те, що підприємство планує передати військово-морському флоту РФ корвет проекту 20385 «Гремящий» вже в 2018 році. За словами очільника суднобудівного заводу на сьогодні на кораблі виконуються планові роботи щодо встановлення обладнання, що таким чином дасть можливість отримати відповідні посвідчення. В тому числі йде монтаж обладнання, підключення електричних схем, роботи щодо ізоляції.

Екіпаж корвета «Гремящий» має з’явитися навесні 2018 року.

Раніше восени 2017 року заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов під час відвідування підприємства «Північна судноверф» також заявив про те, що російський ВМФ отримає перший корвет проекту 20385 в 2018 році. Спочатку передбачалося, що корвет «Гремящий» буде проходити службу на Північному флоті, але після спуску на воду влітку 2017 року стало відомо, що цей корабель відправиться на Тихоокеанський флот. Про це повідомляє ресурс Defense.ru.

Корвети проекту 20385 є продовженням і подальшим розвитком проекту 20380. Так корвети проекту 20385 матимуть на озброєнні універсальну вертикальну пускову установку, яка даватиме можливість озброїти кораблі як ударним ракетним озброєнням (крилата ракета «Калібр-НК») так і протикорабельним (крилата ракета «Онікс»). Окрім того, корвети 20385 будуть озброєні зенітно-ракетними комплексами «Редут», протичовновим комплексом «Пакет» і зможуть прийти гелікоптери протичовнової боротьби.