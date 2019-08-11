Внаслідок заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 65 людей



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Заворушення на Храмовій горі 11 серпня

В результаті зіткнень з поліцією 61 палестинець отримав травми, 15 з них були доставлені в лікарню

На Храмовій горі в Єрусалимі під час заворушень у неділю постраждали 65 людей.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що в результаті зіткнень з поліцією 61 палестинець отримав травми, 15 з них були доставлені в лікарню. Також постраждали четверо співробітників ізраїльської поліції.

Їх закидали камінням та іншими предметами.

הפרות הסדר בהר הבית: השוטרים עצרו 7 חשודים והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. בהמשך הוחלט לאפשר את הביקורים במקום, בליווי כוחות משטרה שפעלו מול מפרי סדר שניסו למנוע את הביקורים. משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הדת והפולחן לכלל הדתות, תוך שמירה על שלום הציבור וביטחונו pic.twitter.com/ahfP0xFonV — משטרת ישראל (@IL_police) 11 серпня 2019 р.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Храмовій горі в Єрусалимі сталися зіткнення між мусульманами і силами поліції.

Правоохоронці закрили мечеть та прибирають цивільних з Храмової гори для відновлення громадського порядку.