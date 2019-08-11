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    У світі

    Внаслідок заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 65 людей

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    <p>Заворушення на Храмовій горі 11 серпня</p> - Внаслідок заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 65 людей

    Заворушення на Храмовій горі 11 серпня

    В результаті зіткнень з поліцією 61 палестинець отримав травми, 15 з них були доставлені в лікарню

    На Храмовій горі в Єрусалимі під час заворушень у неділю постраждали 65 людей.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що в результаті зіткнень з поліцією 61 палестинець отримав травми, 15 з них були доставлені в лікарню. Також постраждали четверо співробітників ізраїльської поліції.

    Їх закидали камінням та іншими предметами.

    Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Храмовій горі в Єрусалимі сталися зіткнення між мусульманами і силами поліції.

    Правоохоронці закрили мечеть та прибирають цивільних з Храмової гори для відновлення громадського порядку.

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