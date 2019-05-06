Волонтери вивезли з Евересту три тонни сміття



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Серед знахідок: порожні банки, пляшки, альпіністське спорядження Фото: CNN

Влада Непалу почала розв’язувати проблему зі сміттям після того, як забрудненість Евересту поставила під загрозу всю екосистему гори

За два тижні 14 волонтерів зібрали на Евересті три тонни сміття. Вивозити залишений туристами мотлох доводиться вертольотом.

Про це повідомляє CNN.

Серед знахідок: порожні банки, пляшки, альпіністське спорядження. Крім того, знайдено вже чотири тіла загиблих.

Влада Непалу почала розв’язувати проблему зі сміттям після того, як забрудненість Евересту поставила під загрозу всю екосистему гори. Волонтери планують продовжувати свою роботу протягом 45 днів.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що Непал відправить спеціальну команду на гору Еверест для збору сміття та витягування трупів