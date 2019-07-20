Японію заливає дощами: влада оголосила максимальний рівень загрози



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У найближчі дні зливові дощі посиляться і це може призвести до серйозних зсувів і розливів річок в регіоні

Понад 35 тисяч людей отримали рекомендації покинути свої будинки

На заході Японії оголосили максимальний рівень загрози через зливові дощі. Як розповіли в національному метеорологічному управлінні країни, це стосується в першу чергу префектури Нагасакі.

У зв'язку з загрозою, понад 35 тисяч людей отримали рекомендації покинути свої будинки. Місцевих жителів закликають не чекати обов'язкову евакуацію і добровільно переїжджати в спеціально організовані евакуаційні центри.

Як розповіли японські метеорологи, у найближчі дні зливові дощі посиляться і це може призвести до серйозних зсувів і розливів річок в регіоні.

Японська влада мобілізувала 14 тисяч військових.

Нагадаємо, на початку цього місяця потужні зливи обрушилися на південно-західні японські острова Кюсю і Сікоку. Тоді через негоду змушені були евакуювати понад мільйон осіб. У місті Кагосіма загинула літня жінка. Вона не встигла покинути свій будинок, який був розчавлений зсувом.