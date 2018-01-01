Юристи Трампа ще не визначилися щодо свідчень спецпрокурору

Радж Шах повторив за Трампом і назвав меморандум демократів нікчемним

Заступник прес-секретаря Білого Дому Радж Шах повідомив про те, що юристи Дональда Трампа і на сьогодні ведуть переговори із відомством спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливості президенту США дати свідчення в рамках розслідування втручання РФ вибори. Про це повідомляє видання Washington Examiner. Шах наголосив на тому, що Білий



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Радж Шах повторив за Трампом і назвав меморандум демократів нікчемним

Заступник прес-секретаря Білого Дому Радж Шах повідомив про те, що юристи Дональда Трампа і на сьогодні ведуть переговори із відомством спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливості президенту США дати свідчення в рамках розслідування втручання РФ вибори. Про це повідомляє видання Washington Examiner.

Шах наголосив на тому, що Білий Дім активно співпрацює із відомством спеціального прокурора в рамках розслідування, оскільки 45 президент США постійно наголошує, що не було жодної змови із РФ. Тому в адміністрації Дональда Трампа очікують якнайшвидшого завершення розслідування, яке має припинити турбувати президента.

Крім того Радж Шах повторив тезу Дональда Трампа щодо меморандуму Демократичної партії щодо розслідування Мінюсту і ФБР, назвавши його нікчемним. Заступник прес-секретаря Білого Дому заявив, що документ опублікований демократами не ставить під сумнів головну ідею документу Девіна Нунеса про те, що відповідні ордери на слідкування за Картером Пейджем Мінюст і ФБР отримали на основі досьє Крістофера Стіла, який той підготував на Дональда Трампа і його зв’язки із РФ.

При цьому Мінюст і ФБР не повідомили відповідний орган про те, на основі якої інформації вони просять надати відповідні ордери.