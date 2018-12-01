З КНДР до Південної Кореї втік ще один солдат



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Під час втечі солдата вогонь не відкривався

Ще один північнокорейський солдат вранці в суботу, 1 грудня, нелегально перетнув демаркаційну лінію між КНДР та Південною Кореєю. Південнокорейське обладнання для спостереження виявило солдата, що перетинав межу о 7:56 ранку, повідомила інформаційна агенція Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів у Сеулі.

Під час цієї втечі вогонь не відкривався. Солдат був затриманий владою Південної Кореї. "

«Відповідальні агентства планують розслідувати деталі щодо того, як він перейшов на південь», - йдеться в повідомленні штабу. Там також не надали жодних деталей щодо точного місця переходу, імені солдата, його звання або підрозділу, а також наявності у нього зброї. Ця втеча стала першою після того, як через покращення ситуації між двома країнами на кордоні було прибрано 10 постів, повідомила Yonhap.

Після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.

Нагадаємо, перший потяг за останнє десятиліття вирушив у п'ятницю, 30 листопада, з Південної до Північної Кореї.