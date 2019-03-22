Затоплення парому в Іраку: кількість жертв зросла до 103 осіб



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На борту порому могло перебувати близько 200 пасажирів, хоча судно розраховане на 40 осіб

За даними місцевих чиновників, 55 людей врятували

В Іраку кількість загиблих внаслідок аварії пасажирського порому на річці Тигр зросла до 103 осіб.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представника місцевої ради Ніневії Газван аль-Дауді.

«Кількість загиблих зросла до 103, ще близько 50 людей досі шукають», - сказав він.

Аль-Дауді також припустив, що на борту порому могло перебувати близько 200 пасажирів.

За даними місцевих чиновників, 55 людей врятували.

Як повідомлялося, 21 березня поблизу іракського міста Мосул на річці Тигр затонув пасажирський пором. За попередніми даними, причиною аварії стало перевантаження.

Місткість порома не перевищує 40 людей, але під час аварії на ньому було близько 150 пасажирів. Більшість пасажирів – це були жінки і діти.