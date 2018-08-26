Землетрус в Ірані призвів до загибелі людей



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Фото: tasnimnews.com В Ірані стався землетрус магнітудою 5,9

Внаслідок землетрусу 241 особа постраждала

В результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

«Внаслідок землетрусу магнітудою 5,9, який стався поблизу іранського міста Керманшах, загинули двоє людей. Ще 241 особа постраждала», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Tasnim, більшість постраждалих з міста Тазехабад, що на півночі від Керманшаха.

Повідомляється також про повторні поштовхи.

За даними державного телебачення Іраку, поштовхи відчувалися і у Багдаді.

Минулого листопада в провінції Керманшах стався землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули щонайменше 530 людей, ще тисячі постраждали.

Як повідомлялося, в суботу, 25 серпня, поблизу берегів штату Аляска в США стався землетрус магнітудою 6,0.

Джерело: Укрінформ