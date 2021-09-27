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    Жителі Сан-Марино проголосували за скасування заборони абортів

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    Мешканці Сан-Марино на референдумі підтримали легалізацію абортів - Жителі Сан-Марино проголосували за скасування заборони абортів
    Мешканці Сан-Марино на референдумі підтримали легалізацію абортів
    Фото: AFP

    Всього в референдумі взяли участь близько 15 тис. людей на 32 ділянках

    У Сан-Марино пройшов референдум, на якому жителі республіки проголосували за скасування закону, що забороняє аборти. Про це повідомляє San Marino RTV.

    Жителі країни проголосували за узаконення абортів у перші 12 тижнів вагітності. Цю процедуру можна буде провести й пізніше, якщо здоров'я жінки перебуває під загрозою.

    «За» проголосували 77%, «проти» - 22%. Всього в референдумі взяли участь близько 15 тис. людей на 32 ділянках.

    Секретаріат з питань внутрішніх справ має в найкоротші терміни розробити законопроєкт, який відобразить волевиявлення народу щодо питання абортів в республіці.

    Закон на заборону проведення абортів навіть при прямій загрозі здоров'я жінок діє в Сан-Марино з 1865 року. За його порушення в республіці передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від шести місяців для жінок, які переривають вагітність і від трьох років для лікарів.

    Щоб у Сан-Марино призначили референдум, близько 3 тисяч мешканців підписали відповідну петицію. Тепер парламент зобов'язаний легалізувати цю процедуру.

    Окрім Сан-Марино, у Європі аборти заборонені на Мальті, в Андоррі та Польщі.

    Теги: референдум закон парламент
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    Жителі Сан-Марино проголосували за скасування заборони абортів