Жителі Сан-Марино проголосували за скасування заборони абортів

Всього в референдумі взяли участь близько 15 тис. людей на 32 ділянках

У Сан-Марино пройшов референдум, на якому жителі республіки проголосували за скасування закону, що забороняє аборти. Про це повідомляє San Marino RTV.

Жителі країни проголосували за узаконення абортів у перші 12 тижнів вагітності. Цю процедуру можна буде провести й пізніше, якщо здоров'я жінки перебуває під загрозою.

«За» проголосували 77%, «проти» - 22%. Всього в референдумі взяли участь близько 15 тис. людей на 32 ділянках.

Секретаріат з питань внутрішніх справ має в найкоротші терміни розробити законопроєкт, який відобразить волевиявлення народу щодо питання абортів в республіці.

Закон на заборону проведення абортів навіть при прямій загрозі здоров'я жінок діє в Сан-Марино з 1865 року. За його порушення в республіці передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від шести місяців для жінок, які переривають вагітність і від трьох років для лікарів.

Щоб у Сан-Марино призначили референдум, близько 3 тисяч мешканців підписали відповідну петицію. Тепер парламент зобов'язаний легалізувати цю процедуру.

Окрім Сан-Марино, у Європі аборти заборонені на Мальті, в Андоррі та Польщі.