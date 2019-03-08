ЗМІ: Більшість німців виступають за те, аби 8 березня зробили державним святом



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Більшість мешканців Німеччини хочуть святкувати 8 березня на державному рівні

Соцопитування у Німеччини засвідчили бажання більшості святкувати 8 березня на державному рівні

Більшість німців виступають за те, щоб оголосити Міжнародний жіночий день 8 березня державним святом. Про це свідчать оприлюднені у п'ятницю результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, повідомляє DW.

Згідно з цими результатами, 54% респондентів хотіли б, щоб решта Німеччини наслідувала приклад Берліна, 34% виступають проти цього. У столиці ФРН 8 березня цього року вперше оголошено неробочим днем. У результаті федеральний уряд з його міністерствами фактично «закриті». Решта Німеччини працює.

На другу половину дня 8 березня в центрі Берліна запланована демонстрація за рівноправність жінок. Очікується, що в ній братимуть участь близько 10 тисяч осіб.